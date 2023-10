Guia do Pan de Santiago: confira atletas brasileiros, dúvidas e vagas olímpicas

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 20/10/2023 - 8:00 Para compartilhar:

Os Jogos Pan-Americanos deste ano começam nesta sexta-feira, em Santiago. Esta será a 19ª edição do evento, que vai contar com 41 países e cerca de sete mil competidores. Serão 58 modalidades em disputa, sendo 11 exclusivas (beisebol, boliche, esqui aquático, caratê, patinação artística em rodas, patinação de velocidade, pelota basca, raquetebol, softbol, squash, wakeboarding) e três categorias estreantes que também vão estar na Olimpíada de Paris: skate, escalada e breakdance. Outra novidade é a inclusão de uma categoria voltada para os eSports.

De acordo com o Comitê Olímpico do Brasil (COB), a equipe brasileira em Santiago será a maior da história do País no exterior. Serão 623 atletas, além de 11 reservas, 263 oficiais de confederações e 124 oficiais do comitê, totalizando 1.020 pessoas. Com 21 medalhistas olímpicos no time, o Brasil é um dos favoritos para liderar o quadro de medalhas ao lado dos Estados Unidos.

ONDE É DISPUTADO O PAN 2023?

Os Jogos Pan-Americanos de 2023 serão disputados em Santiago, no Chile. Esta é a primeira vez que o país recebe a competição. O Chile tem o mesmo fuso horário de Brasília.

QUANDO É A CERIMÔNIA DE ABERTURA?

A cerimônia de abertura do evento acontece nesta sexta-feira, a partir das 20h30 (horário de Brasília), no estádio Nacional do Chile. Medalhistas olímpicos nos Jogos de Tóquio, a tenista Luisa Stefani e o nadador Fernando Scheffer serão os porta-bandeiras do Brasil.

QUAIS OS PRINCIPAIS ATLETAS BRASILEIROS NO PAN?

Entre as estrelas do esporte brasileiro que vão marcar presença em Santiago estão: Rebeca Andrade, Flávia Saraiva e Jade Barbosa (ginástica artística); Rayssa Leal (skate), Ana Marcela Cunha (natação em águas abertas); Beatriz Ferreira (boxe); Isaquias Queiroz (canoagem velocidade); Fernando Scheffer (natação); Rafaela Silva (judô); Arthur Nory (ginástica artística); Guilherme Costa (natação); Tatiana Weston-Webb (surfe); Luisa Stefani (tênis) e Paulo André (atletismo).

O PAN DÁ VAGA NA OLIMPÍADA DE PARIS?

O Pan também será importante na briga por vagas em Paris-24. Serão 21 modalidades com possibilidade de classificação direta para a Olimpíada, incluindo ginástica, surfe e tênis, além de outros dez esportes que vão colocar em disputa pontos importantes para classificação por meio de ranking, como natação, atletismo e triatlo.

ONDE ASSISTIR AO PAN DE SANTIAGO?

A edição deste ano do Pan não terá transmissão em TV aberta ou canal por assinatura, e será exibida com exclusividade por streaming no canal Cazé TV, no YouTube. As competição poderá ser acompanhada de maneira gratuita.

QUAIS SÃO AS MODALIDADES DOS JOGOS PAN-AMERICANOS?

Atletismo, badminton, basquete, basquete 3×3, beisebol, boliche, boxe, breakdance, canoagem slalom, canoagem velocidade, caratê, ciclismo BMX, ciclismo BMX estilo livre, ciclismo de estrada, ciclismo de pista, ciclismo mountain bike, escalada esportiva, esgrima, esqui aquático, futebol, ginástica artística, ginástica de trampolim, ginástica rítmica, golfe, handebol, hipismo adestramento, hipismo CCE (concurso completo de equitação), hipismo saltos, hóquei sobre grama, judô, maratona aquática, nado artístico, natação, levantamento de peso, patinação artística, patinação de velocidade, pelota basca, pentatlo moderno, polo aquático, raquetebol, remo, rúgbi, saltos ornamentais, skate, softbol, squash, surfe, taekwondo, tênis, tênis de mesa, tiro com arco, tiro esportivo, triatlo, vela, vôlei, vôlei de praia, wakeboard e wrestling.

