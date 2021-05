GUIA DO BRASILEIRÃO: Grêmio dá bons indícios e chega ‘turbinado’ com Douglas Costa para a disputa Após a conquista estadual e a classificação dominante na Sul-Americana, Tiago Nunes ganhou tempo e respaldo para seguir implementando seu estilo

Se nos primeiros jogos do ano o sentimento foi de melancolia com a queda na fase anterior aos grupos da Libertadores que culminou no fim do longo ciclo de Renato Portaluppi, o momento em que o Grêmio chega para a disputa do Brasileirão é bem mais otimista.

Após a chegada de Tiago Nunes, a equipe conseguir reagir em resultados e desempenho, faturou o estadual novamente derrotando o arquirrival Inter na decisão, passou com sobras da primeira fase da Sul-Americana e, para completar, trouxe o ‘pesado’ reforço de Douglas Costa. Assim, a equipe chega confiante de que pode encerrar o tempo sem vencer a competição que dura desde 1995.

Time-base: Brenno; Rafinha, Pedro Geromel, Kannemann e Diogo Barbosa; Maicon, Lucas Silva e Matheus Henrique; Ferreirinha, Luiz Fernando e Diego Souza.

Técnico: Tiago Nunes.

Vaivém do Imortal

Quem chega: Douglas Costa (Juventus)

Quem sai: Pepê (Porto)

Quem pode chegar: Ninguém

Quem pode sair: Elias (sondado por clubes da Série A)

Necessidade de reforços: Goleiro e zagueiros

Retornos de empréstimo: Ninguém

Os primeiros jogos:



– Ceará x Grêmio – 30/05 – 16h – Arena Castelão

– Grêmio x Flamengo – A definir – Arena

– Grêmio x Athletico-PR – 13/06 – 16h – Arena

– Sport x Grêmio – 17/06 – 21h – Ilha do Retiro

– Cuiabá x Grêmio – 20/06 – 20h30 – Arena Pantanal

– Grêmio x Santos – 23/06 – 20h30 – Arena

– Grêmio x Fortaleza – 26/06 – 16h30 – Arena

– Juventude x Grêmio – 30/06 – 21h30 – Alfredo Jaconi

– Grêmio x Atlético-GO – 04/07 – 20h30 – Arena

– Palmeiras x Grêmio – 07/07 – 19h – Allianz Parque

