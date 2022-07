Guia da Copa América Feminina: Brasil passa por renovação e busca o octacampeonato na Colômbia Amarelinha estreia no sábado, às 21h, contra a Argentina; jogos do Brasil serão transmitidos pelo SBT e SporTV

O mês de julho será de emoções para o sul-americanos. Nesta sexta-feira, começa a Copa América Feminina, que nesta edição acontece na Colômbia. O torneio garante vaga em duas competições oficiais e promete relevar grandes talentos do futebol regional. Maior campeão da história da competição, o Brasil vem renovado para buscar o octacampeonato. Veja a seguir tudo o que você precisa saber para acompanhar o evento.

A competição ocorre entre os dias 8 e 30 de julho, e será sediada pelas cidades de Cali, Armênia e Bucaramanga. Na sexta-feira, Bolívia e Equador fazem o jogo de abertura, às 18h, no Estádio Olímpico Pascual Guerrero. Já o Brasil estreia no sábado, em clássico contra a Argentina, às 21h, no Estádio Centenário de Armenia. Os jogos da Amarelinha serão transmitidos pelo SBT e SporTV.

O QUE VALE

Além de coroar a melhor seleção da América do Sul, a Copa América também define as equipes que se classificam para a Copa do Mundo de 2023. As campeãs, vice-campeãs e terceiro lugar terão vaga automática no torneio, que acontecerá na Austrália e Nova Zelândia. A equipe campeã também se classifica automaticamente para os Jogos Olímpicos de 2024, que ocorrerão em Paris, na França.

GRUPOS

As seleções foram divididas em dois grupos. No Grupo A, estão Bolívia, Chile, Colômbia, Equador e Paraguai. No Grupo B, Brasil, Argentina, Peru, Uruguai e Venezuela se enfrentam. As duas equipes com melhor colocação de cada grupo avançam para as semifinais do torneio. Depois, as vencedoras da etapa disputam o título.

RUMO AO OCTA

A Amarelinha vem como favorita para levantar a taça. Em todas as edições da Copa América Feminina, a Seleção Brasileira só não saiu como campeã em 2006, quando perdeu para a Argentina na final. Ao todo, foram sete títulos conquistados.

Na preparação para a Copa, a Seleção enfrentou a Dinamarca e a Suécia em amistosos na Europa. Debinha marcou os gols brasileiros, mas a Amarelinha foi derrotada por 2 a 1 e 3 a 1, respectivamente.

Embora não tenha estreantes, a Seleção Brasileira irá disputar a Copa com promessas do futebol brasileiro. Esta também será a primeira competição oficial sem Marta desde a sua primeira convocação. Nomes como Angelina, Antônia e Letícia estão entre os novos destaques.

EDIÇÃO HISTÓRICA

A Copa América Feminina de 2022 entrará para a história como a edição com o maior número de mulheres ocupando o cargo de treinadora. Na edição anterior, em 2018, apenas duas mulheres, Vivian Ayres (Peru), e Wendy Villón (Equador).

Já esse ano, na Colômbia, teremos quatro mulheres no comando de seleções participantes. A competição contará com a sueca Pia Sundhage no Brasil, a italiana Pamela Conti na Venezuela, a brasileira Emily Lima no Equador e a argentina Rosana Gómez na Bolívia.

PARA FICAR DE OLHO

Além das craques do Brasil, a Copa América também será palco para grandes jogadoras do futebol internacional. Soledad Jaimes, atacante da Argentina, é prova disso. Além de receber a Bola de Prata, “Sole” conquistou a Liga dos Campeões pelo Lyon, na temporada de 2018/19.

Na Seleção da Venezuela, Deyna Castellanos é a estrela. A atacante de 23 anos, atuava no Atlético de Madrid (ESP) e assinou com o Manchester City (ING) em junho. O Chile, por sua vez, tem seu maior destaque na defesa. Christiane Endler, do Paris Saint-Germain (FRA), é a titular da equipe e foi eleita a melhor goleira do mundo pelo prêmio “The Best”, da FIFA.

E MAIS:

Veja os jogos do Brasil na fase de grupos

Brasil x Argentina

09/07 – Sábado – 21h (de Brasília)

Uruguai x Brasil

12/07 – Terça – 18h (de Brasília)

Venezuela x Brasil

18/07 – Segunda – 18h (de Brasília)

Brasil x Peru

21/07 – Quinta – 21h (de Brasília)

E MAIS: