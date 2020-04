Guia básico de como fazer as sobrancelhas Quando elas estão limpas, equilibram seus traços e emolduram seus olhos

Siga esse passo a passar para aprender como fazer as sobrancelhas de forma perfeita.

Determine os pontos de partida

Quer sobrancelhas lindas de morrer? Aqui está como começar. Vire a pinça de ponta cabeça, de forma que a parte aberta aponte para baixo, e coloque-a na vertical, ao lado da borda externa do seu nariz. O ponto onde o vértice marca deve ser o início da sua sobrancelha (Que também deveria ser cerca de uma polegada acima do canto interno do seu olho). Usando um lápis de olho, desenhe uma linha vertical para demarcar o início de cada sobrancelha, depois cheque se o espaço entre elas, criado em cima do seu nariz, está centralizado. Remova os pelos que ficam entre essas linhas.

“Pegue-os pelos logo na raiz e lentamente arranque-os para fora”, diz Sania Vucetaj, dona do Sania’s Brow Bar, em Nova York.

Como fazer as sobrancelhas: Marque os pontos finais

Coloque a pinça deitada diagonalmente em sua bochecha, de modo que a extremidade aberta fique na parte inferior do seu nariz e a outra extremidade atinja o canto externo do olho. O local onde a pinça intersecta sua sobrancelha é a linha limite de pelos. Marque esse ponto com um lápis, depois tire os pelos que ficaram abaixo da marcação.

Determine a espessura

Começando logo abaixo da parte mais larga da sua sobrancelha, use um lápis de olho para desenhar uma linha ao longo da borda inferior dela; ela deve estar acima dos pelos dispersos e seguir a linha natural da sua sobrancelha, que pode ser angulada, levemente curvada, ou até reta. Tire os pelos que estão abaixo da risca.

Como fazer as sobrancelhas: Modele o arco

Olhe diretamente para um espelho. O pico do arco deve ser logo acima da borda exterior da sua íris e terminar no seu osso da testa: “Imagine marcas de verificação de cabeça para baixo, mas com ângulos suaves”, diz Vucetaj. Marque o ponto com o seu lápis de olho e, em seguida, remova a linha de pelos que ficou, começando do fim até o ângulo. Após o pico, formate a “cauda”. “Deixe-a um pouco mais fina do que a parte principal de sua sobrancelha, diminuindo no final”, diz ela.

Siga estes passos simples e as sobrancelhas perfeitas serão suas!