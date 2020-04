Guia anti-idade básico para reverter efeitos do tempo As melhores dicas para evitar alguns probleminhas que vêm com o passar dos anos

A idade nos presenteia com diversas coisas: sabedoria, experiência, auto-conhecimento, confiança… Mas há também alguns presentes bem desagradáveis nessa lista. Veja aqui um guia anti-idade básico para se preparar para o que vem ou saber como reverter.

Guia anti-idade. Presente: Cabelo fino

A causa: Mudanças hormonais, dieta, e níveis inadequados de ferro no sangue podem ter um papel importante na perda capilar ou na fraqueza dos fios. “Níveis elevados de testosterona podem minimizar os folículos capilares, causando a finura”, diz A. Bobby Spence, um dermatologista com especialização capilar, da The Hair Loss Clinic, na Virginia (EUA).

A cura: Procure por um multivitamínico rico em aminoácidos e Vitamina B, para dar mais espessura e brilho. Seu dermatologista pode prescrever para você. Como último recurso, seu médico também pode usar terapia a laser, que usa feixes de luz de baixo nível para estimular delicadamente o crescimento.

Presente: Dentes amarelos e retração gengival

A causa: Com o passar do tempo, bactérias superficiais e bebidas de coloração escura causam manchas no esmalte do dente, enquanto o crescimento excessivo de placas pode resultar na retração da gengiva. “O acúmulo de placa também pode levar à gengivite, uma doença que causa sangramento e sensibilidade no tecido ao redor do dente”, diz Lawrence E. Brecht, um dentista de Nova York.

A cura: Fio dental diariamente – sem desculpas! “É obrigatório para ajudar a manter o tecido da gengiva saudável e mantê-la longe da retração”, diz Brecht. Outra razão para passar o fio dental? De acordo com um estudo do Plastic and Reconstructive Surgery, dos EUA, a gengivite pode criar mudanças estruturais em sua mandíbula que facilitam o aparecimento de rugas e flacidez mais pronunciadas com a idade. Mantenha seus dentes impecáveis carregando sempre na bolsa uma escova e limpe-os logo depois de comer ou beber algo, para remover as bactérias.

Guia anti-idade. Presente: Cílios escassos e fracos

A causa: Esfregar frequentemente os olhos pode desencadear a perda dos cílios, explica Jan Marini, fundadora e CEO da Jan Marini Skin Research, dos EUA. Além disso, o sistema natural de reabastecimento de cílios fica mais devagar quando ficamos mais velhas. E os fracos, com pontas quebradiças? Máscaras velhas geralmente são as culpadas, já que a maioria das fórmulas gruda e é difícil de remover.

A cura: Existem remédios que podem aproveitar a força dos peptídeos para dar resiliência. Para prevenir a quebra, troque de máscara a cada 90 dias e use um removedor suave para tirar tudo sem machucar.

Presente: Unhas secas e ásperas e cutículas danificadas

A causa: A pele e as unhas ficam desidratadas com a idade. E a seca é agravada por lavar frequentemente as mãos e expô-las demais a temperaturas extremas. “O uso constante de esmalte e de ferramentas para unhas grossas também deixam elas mais fracas”, diz Jin Soon Choi, dona de um salão em Nova York.

A cura: Hidrate suas mãos com um creme à base de petrolato. À noite, massageie as cutículas com óleos para prevenir quebras. Para suavizar a superfície áspera e com ondulações, faça um preparo antes de lixar. E uma vez a cada duas semanas, pule o esmalte e use apenas uma base. “Dá às unhas um acabamento brilhante e deixa elas respirarem um pouco”, diz Choi.