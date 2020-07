Gui Araújo está sendo acusado de fazer propaganda de loja fantasma

O apresentador da MTV, Gui Araújo, está sendo acusado de golpe em seu Instagram. O influenciador divulgou um código promocional de um suposto relógio e dias depois o site da loja saiu do ar, e os códigos de rastreio pararam de funcionar.

“Vi uns stories do Gui Araújo divulgando uma loja que estava vendendo smartwatch com 80% de desconto e ainda tinha um código promocional dele” contou Mayara, ao Notícias da TV. O valor total do produto era de R$ 449,50, mas com o código promocional de Gui, saía por R$80 e com frete grátis.

“Eles enviaram e-mail de confirmação e até código de rastreamento. Eu estava entrando frequentemente para rastrear o produto, que aparentemente vinha da Suécia”, falou a seguidora. “Do nada, um dia eu entrei e o código estava dando erro. Entrei no site e ele não existia mais, nem o Instagram da loja”, explicou ela.

Após perceber que o site da loja tinha saído do ar, Mayara viu que existiam várias denúncias sobre a loja fantasma. Ela ainda encontrou outros seguidores do apresentador que caíram na mesma fraude e passaram a comentar suas publicações fazendo cobranças.

Veja também