Gugu pode ter sido vítima de pedofilia após homem dizer ser filho do apresentador; entenda

Letícia Senai Letícia Sena - https://istoe.com.br/autor/leticia-sena/ 26/06/2023 - 18:24

A disputa pela herança bilionária de Gugu Liberato parece não ter fim. Na semana passada, o comerciante Ricardo Rocha, de 48 anos, entrou na Justiça pedindo a exumação do corpo do apresentador para comprovar, por exame de DNA, ser filho dele. Em entrevista ao “Domingo Espetacular”, que foi ao ar no domingo (25), o suposto filho de Gugu explicou os motivos pelos quais acredita que também é herdeiro do famoso, que morreu em 2019.

“Tenho os traços dele”, alegou Ricardo, justificando que nunca procurou o apresentador em vida por medo de se expor. Ainda, declarou que apesar já ter passado dificuldades financeiras, a ponto de ter dormido na rua, não tem ambição na fortuna bilionária do suposto pai. “Nunca tive o objetivo de me dar bem materialmente. Meu objetivo é poder fazer o exame”, afirmou.

De acordo com Ricardo, sua mãe, Otacília Gomes da Silva, engravidou em 1974, após meses de relacionamento com Gugu, que era adolescente na época, e ela tinha 28 anos de idade.

“Ela ia diariamente buscar pão para a família que ela trabalhava. Ela encontrava diariamente com ele. Começou uma amizade, uma paquera. Começaram a conversar. Ele trabalhava numa imobiliária na época. A relação durou meses. Foi no segundo semestre de 1973 para começo de 1974. Tiveram relações íntimas. Duas vezes. Num hotel na Lapa, no bairro da Lapa. Acho que no mesmo hotel”, detalhou Ricardo.

Já em entrevista ao “Fantástico”, as gêmeas Marina e Sofia Liberato, filhas de Gugu, disseram não acreditar que Ricardo seja irmão delas. “Eu acho um pouco absurdo, porque esse cara é um pouco mais velho, e o meu pai teria 14 anos, se isso realmente aconteceu. Acho um pouquinho difícil isso ter acontecido”, disse Marina.

Gugu pode ter sido vítima de pedofilia

A IstoÉ Gente conversou com Cesar Beck, especialista em Direito Constitucional, Digital e Mestre em Direitos Humanos, que explicou se o saudoso comunicador foi vítima de pedofilia – por ter tido relação sexual com uma mulher bem mais velha que ele na época.

“Pela idade de Ricardo, o homem que busca a herança de Gugu, esse relacionamento que o apresentador teria tido com a mãe do suposto herdeiro, Gugu, tinha apenas 14 anos de idade à época e a mãe de Ricardo, a Sra. Otacília Gomes tinha 28 anos de idade. Com isso uma dúvida é levantada, isso seria um caso de abuso, estupro de vulnerável ou pedofilia? Para nos aprofundarmos neste caso devemos entender o conceito de idade de consentimento que determina a idade em que uma pessoa é considerada legalmente capaz de dar consentimento para atividades sexuais. Essa idade estabelece quando é permitido que outra pessoa, que esteja acima ou na idade de consentimento, se envolva em atos sexuais com ela”, diz o profissional.

“A idade de Consentimento no Brasil sofreu algumas alterações ao passar dos anos, mas infelizmente a última atualização foi em 1940 há mais de 83 anos no Código Penal, ainda vigente, que diz que a idade de consentimento é de 14 anos. Em resumo, neste caso, só há o que se falar de estupro de vunerável, violência presumida ou algo que a lei diz ser criminoso se a vítima for menor de 14 anos idade”.

Gugu sofreu abuso?

Caso o Gugu tenha realmente tido uma relação sexual aos 14 anos com uma pessoa do dobro da sua idade, a legislação da época e atual entende que uma criança aos 14 anos de idade tem as faculdades mentais para consentir com o ato. Vale ressaltar que isso independe se a pessoa for do sexo masculino ou feminino ou se a relação foi homoafetiva ou heteroafetiva.

Pedofilia

A questão da Pedofilia em si, que está presente na Classificação Internacional de Doenças (CID-10) da Organização Mundial da Saúde, também leva em conta pessoas que se relacionam com menores de 14 anos de idade, sendo assim, a Sra. Otacilia Gomes, mãe de Ricardo, não seria classificada como pedofila.

