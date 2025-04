Gugu Liberato ganha homenagens de Rose Miriam e dos filhos no dia em que completaria 66 anos

O apresentador Gugu Liberato completaria 66 anos nesta quarta-feira, 10. Para marcar a data, familiares fizeram homenagens nas redes sociais e relembraram momentos de carinho ao lado dele, que morreu em 2019.

Rose Miriam, ex-mulher de Gugu e mãe de seus três filhos, publicou uma sequência de fotos antigas em família no Instagram. “Hoje o Gugu estaria completando entre nós 66 anos de idade!! Que saudade dele… que falta ele me faz!”, escreveu. Na legenda, ela ainda destacou a admiração pelo apresentador: “Ele era muito lindo; bem como o seu interior, ou seja, o seu espírito, que era mais lindo ainda!”

João Augusto Liberato, filho mais velho do casal, também usou as redes sociais para prestar homenagem. Ele compartilhou uma imagem da infância ao lado do pai e escreveu: “10 de Abril. Parabéns, papai! Hoje completaria 66 anos. Faz muita falta. Mas eternamente em nossos corações.”

Sofia, uma das filhas gêmeas do apresentador, destacou a importância da data. “Hoje é uma data muito especial: o dia em que meu pai nasceu. O dia em que Deus colocou no mundo alguém que, há 66 anos, ninguém imaginava que se tornaria uma referência para tantas pessoas – o Gugu Liberato para o Brasil, e o papai tão amado para nós”, escreveu. “É assim que celebro o dia dele: revivendo as lembranças e os momentos especiais que tivemos juntos.”

Gugu morreu em 21 de novembro de 2019, aos 60 anos, após sofrer uma queda acidental em sua casa em Orlando, nos Estados Unidos. O apresentador bateu a cabeça ao tentar arrumar o ar-condicionado no sótão e não resistiu ao ferimento.