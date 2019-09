Gugu Liberato estreia segunda temporada do ‘Canta Comigo’ na Record

Rio – Rafael Ilha, Sylvinho Blau Blau, Gilliard, Andréa Sorvetão, Conrado, Sula Miranda, Pepê e Neném e Perlla são só alguns dos 100 jurados da segunda temporada do ‘Canta Comigo’, reality musical, que estreia hoje, às 23h, na Record TV. O vencedor da competição leva o prêmio de R$ 300 mil.

“No ano passado, o programa foi um sucesso. A gente espera repetir esse sucesso com ainda mais emoção e talento. O segredo é trabalhar com vontade e ter uma equipe de profissionais extraordinária por trás. Os talentos este ano estão excepcionais”, explica o apresentador da atração, Gugu Liberato.

A dinâmica do programa continua a mesma. Os candidatos precisam empolgar 100 jurados e fazer com que todos se levantem para cantar junto com eles. Quanto maior o número de jurados em pé, mais pontos o competidor consegue. Um jurado em pé equivale a um ponto somado. “Não é só o talento. Quanto mais envolvente for o candidato, quanto mais gente ele empolgar, melhor”, afirma Gugu.

O programa é gravado nos Estúdios Vera Cruz, em São Bernardo do Campo, na região do Grande ABC paulista, e produzida pela Endemol Shine Brasil. O espaço tem um total de 1.400 m² e comporta um gigantesco painel de 150 m². Apesar da gravação das edições, a final, em dezembro, será transmitida ao vivo.