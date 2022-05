Guga Chacra critica renovação de Mbappé com PSG

Comentarista de política internacional da TV Globo, Guga Chacra questionou a renovação do francês Kylian Mbappé com o PSG. De acordo com o jornalista, o acordo milionário, estimado pela “EuroSport” em 300 milhões de euros apenas em luvas, foi pago com dinheiro do regime do Qatar.





– O dinheiro da ditadura do Qatar venceu. Mbappé renovou com o PSG. Aos que falam “time de Franco” sobre o Real Madrid – o ditador espanhol morreu em 1975. Hoje a Espanha é uma democracia. Já PSG pertence à ditadura do Qatar – postou.

Guga Chacra questionou origem do fôlego financeiro do PSG (Reprodução Internet)

A renovação de Mbappé com o PSG foi anunciado neste sábado, antes da partida contra o Metz, em Paris. O acordo vai até 2025. Na partida, inclusive, o astro francês marcou um hat-trick.

– Nossa história se escreve aqui. Aqui é Paris – disse Mbappé no material divulgado pelo PSG.

ASTRO INFLUENTE?

Um dos fatores que pesou para Mbappé, que era alvo também do Real Madrid, renovar seu contrato foi a questão esportiva. O astro passará a ter mais voz para decidir até quem será o diretor esportivo do clube e o novo técnico da equipe.

Na última semana, as informações da imprensa internacional giravam em torno de um pré-acordo com o Real Madrid com salário astronômico e controle total dos direitos de imagem. No entanto, as dúvidas ganharam forças na capital espanhola desde a última sexta-feira até a tomada de decisão do craque.

