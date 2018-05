Guerrero é liberado para disputar Copa do Mundo pelo Peru

SÃO PAULO, 31 MAI (ANSA) – O atacante Paolo Guerrero vai jogar a Copa do Mundo pela seleção peruana. Condenado pelo Tribunal Arbitral do Esporte (TAS) a cumprir 14 meses de suspensão por doping, Guerrero conseguiu uma vitória na Justiça comum da Suíça, que postergou a pena.

O peruano, que joga pelo Flamengo, pode disputar a Copa do Mundo na Rússia, que começa no dia 14 de junho, mas terá que cumprir sua pena posteriormente. A Justiça da Suíça aplicou um efeito suspensivo à punição.

Guerrero foi pego no exame antidoping após o jogo contra a Argentina pela Eliminatórias da Copa do Mundo, em outubro de 2017. Na época, o peruano foi suspenso por 14 meses, mas conseguiu reduzir a pena para seis meses junto à Fifa. No mês passado, o TAS decidiu ampliar de novo a pena para 14 meses, o que impedia o atacante de disputar a Copa do Mundo. (ANSA)