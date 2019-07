Guerrero dispara contra a arbitragem após derrota: ‘Eles jogam com um a mais’

Após a derrota por 1 a 0 para o Palmeiras, pela partida de ida das quartas de final da Copa do Brasil, o atacante Paolo Guerrero, do Internacional, não poupou críticas à arbitragem do confronto desta quarta-feira no Allianz Parque.

O peruano, que vem de grande campanha com sua seleção na Copa América – foi vice-campeão -, chegou a afirmar que o árbitro goiano Wilton Pereira Sampaio era um jogador a mais para o Palmeiras.

“Complicado jogar aqui, com o árbitro marcando tudo para eles. Aqui a gente joga com um a menos, que é o juiz. É sacanagem. Ele apita tudo para eles e para gente não apita nada. Jogar assim é ruim”, desabafou na saída do gramado.

A derrota deixa o Internacional precisando vencer a partida de volta, na próxima quarta-feira, dia 17, no Beira-Rio, em Porto Alegre, para avançar às semifinais da Copa do Brasil. Se vencer por um gol de diferença, a equipe gaúcha leva a decisão para os pênaltis. Uma vitória por um placar mais elástico garante a classificação no tempo normal. O Palmeiras joga pelo empate.

Antes disso, o Inter terá compromisso pelo Campeonato Brasileiro. O time visitará o Athletico-PR, domingo, na Arena da Baixada, pela décima rodada.