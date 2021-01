Guerras entre facções rivais deixam 14 mortos em dez dias no Rio de Janeiro

Guerras entre quadrilhas rivais têm marcado com sangue o início do ano no Rio de Janeiro. Segundo reportagem do jornal Extra, ao menos 14 pessoas morreram em conflitos de facções em menos de 10 dias.

É o caso da jovem Fabíola Rodrigues de Souza, de 22 anos, morta na última quarta-feira (13), após ser atingida por uma bala perdida no Complexo do São Carlos, região central do Rio.

Fabíola foi alvejada na barriga no Morro da Mineira, durante uma tentativa de invasão protagonizada por criminosos da maior facção do Rio, que já dominou a favela no passado.

O local é palco da disputa entre Paulo César Baptista de Castro, o Paulinhozinho ou Paulinho do Fogueteiro, responsável por um grupo conhecido como Tropa do Joaquim. Ele vem fazendo sucessivas tentativas de expandir sua área de domínio para o São Carlos, controlado por Leonardo Miranda da Silva, o Léo Empada.

Entre as outras vítimas fatais também está está o menor de 17 anos, que segundo a polícia tinha envolvimento com o tráfico. Dois dias depois da sua morte, a Polícia Civil fez uma operação para tentar conter os conflitos e a ação resultou em mais três mortos.

Outras comunidades da zona norte do Rio, como as favelas da Serrinha e do Cajueiro, em Madureira, e do Juramento, em Vicente de Carvalho, também registraram confrontos entre facções. A polícia tentou intervir e uma criança de 7 anos acabou ferida.

