Guerra se intensifica em Gaza e ofusca véspera de Natal em Belém

As operações militares israelenses contra o Hamas se intensificaram neste domingo (24) na Faixa de Gaza, em uma espiral de violência no território palestino que ofuscou a noite de Natal em Belém, localizada na Cisjordânia ocupada.

O ministério da Saúde do Hamas, no poder em Gaza, indicou que pelo menos 70 pessoas morreram devido a um bombardeio israelense que atingiu o campo de refugiados de Al Maghazi (centro).

Seu porta-voz, Ashraf al Qudra, afirmou que o “número [de vítimas] pode aumentar”, dada a grande quantidade de famílias que residem no local.

A AFP não pôde verificar de forma independente o que aconteceu, e o exército israelense declarou que estava realizando “verificações” a respeito.

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, disse que seu país está “pagando um alto preço pela guerra, mas não há outra opção além de continuar lutando”, em referência aos 154 soldados que morreram desde o início da ofensiva terrestre em Gaza em 27 de outubro.

O general israelense Eliezer Toledano afirmou à imprensa que o exército controla “quase por completo” o norte da Faixa de Gaza, um enclave de 362 km² e cerca de 2,4 milhões de habitantes.

O conflito foi desencadeado em 7 de outubro após uma incursão de combatentes islamistas que mataram cerca de 1.140 pessoas no sul de Israel, a maioria civis, segundo uma contagem da AFP com base em dados israelenses. Eles também sequestraram cerca de 240 pessoas, das quais 129 ainda estão em cativeiro em Gaza.

Em resposta, Israel prometeu “aniquilar” o Hamas e lançou uma ofensiva terrestre e aérea contra o território palestino de cerca de 2,4 milhões de habitantes, governado pelo Hamas desde 2007.

De acordo com o Hamas, considerado uma organização terrorista por Israel, Estados Unidos e União Europeia, a ofensiva israelense já custou a vida de 20.424 pessoas, em sua maioria mulheres e crianças. Esse balanço é anterior ao bombardeio no campo de refugiados de Al Maghazi.

– “Nosso povo está morrendo” –

A algumas horas da noite de Natal, a tristeza predominava em Belém, a cidade onde Jesus nasceu segundo a tradição cristã, localizada na Cisjordânia, uma região ocupada por Israel desde 1967.

“Nosso coração nesta noite está em Belém, onde o Príncipe da Paz ainda é rejeitado pela lógica perdedora da guerra”, declarou o papa Francisco na missa da véspera de Natal no Vaticano, sem citar explicitamente Israel ou Gaza.

Os cristãos palestinos – cerca de 50 mil, dos quais cerca de mil vivem em Gaza – estão com a atenção voltada para a guerra, e a prefeitura de Belém cancelou grande parte das celebrações.

“É difícil celebrar algo em um momento em que nosso povo está morrendo”, disse à AFP Nicole Najjar, estudante de 18 anos entrevistada em uma Praça da Manjedoura deserta.

O patriarca de Jerusalém, Pierbattista Pizzaballa, afirmou ao chegar a Belém que “a mensagem de Natal não é a violência, mas a paz”.

– Sistema de saúde destruído –

A organização também alerta que a maioria dos hospitais está fora de serviço e a população enfrenta altos níveis de insegurança alimentar.

“A destruição do sistema de saúde em Gaza é uma tragédia”, lamentou o diretor da Organização Mundial da Saúde (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Apesar da resolução aprovada na sexta-feira pelo Conselho de Segurança da ONU, que solicitava que Israel autorizasse o envio “imediato, seguro e sem obstáculos” de ajuda vital a Gaza “em grande escala”, não houve um aumento significativo nas entregas.

O exército jordaniano anunciou neste domingo que sua força aérea lançou ajuda a cerca de 800 refugiados na igreja de São Porfírio, no norte da Faixa de Gaza.

Os mediadores egípcios e cataris tentam negociar uma nova trégua, após um acordo no final de novembro permitir a suspensão dos combates por uma semana e a libertação de 105 reféns retidos em Gaza em troca de 240 palestinos presos em Israel.

De acordo com uma fonte da Jihad Islâmica, o líder deste grupo palestino aliado ao Hamas chegou ao Cairo com uma delegação para discutir sobre “a agressão sionista” e a “troca de prisioneiros”.

– Atos de tortura? –

No norte de Gaza, o exército israelense anunciou que descobriu “um depósito de armas adjacente a escolas, uma mesquita e um centro médico”, que continha “cintos explosivos adaptados para crianças, dezenas de granadas de morteiro, centenas de granadas e material de inteligência”.

Como parte de suas operações, afirmou ter detido “indivíduos suspeitos de estarem envolvidos em atividades terroristas”.

Vários palestinos presos e posteriormente libertados denunciaram terem sido vítimas de torturas, acusações que as forças armadas israelenses negaram.

“Não tínhamos nada para beber ou comer. Também não nos permitiam ir ao banheiro. Só golpes e mais golpes”, contou Nayef Ali, de 22 anos.

A tensão na fronteira entre Israel e Líbano aumentou com o conflito em Gaza, com trocas diárias de disparos entre o exército israelense e o Hezbollah libanês, aliado do Hamas.





O exército israelense indicou neste domingo que houve “disparos vindos do Líbano” contra Avivim, uma vila agrícola na fronteira, e Margaliot, e disse que tomou medidas de retaliação “na direção dos pontos de origem” desses ataques.

