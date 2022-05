Guerra pode deixar 90% dos ucranianos na pobreza

ROMA, 16 MAI (ANSA) – Uma análise feita pela Organização das Nações Unidas (ONU) apontou que a guerra na Ucrânia poderá deixar nove em cada 10 pessoas no país dentro da linha da pobreza.





O estudo da ONU ainda apontou que um conflito prolongado deverá comprometer o nível de desenvolvimento alcançado em quase duas décadas por Kiev.

A ONU, que publicou o balanço em seu site, destacou que as “profundas cicatrizes sociais e econômicas” provocadas pela guerra “durarão por gerações”.

A guerra da Rússia na Ucrânia entrou no 82º dia nesta segunda-feira (16) e, de acordo com informações da ONU, o número de pessoas que fugiram da Ucrânia para escapar do conflito iniciado pelos russos em 24 de fevereiro ultrapassou a marca de seis milhões.

Esta é considerada a pior crise de refugiados da Europa desde o fim da Segunda Guerra Mundial. A maioria das pessoas que deixaram o território ucraniano é de mulheres, crianças e idosos. (ANSA).