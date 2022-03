Guerra na Ucrânia mata 2 jogadores de futebol

SÃO PAULO, 2 MAR (ANSA) – A Federação Internacional das Associações de Jogadores Profissionais (FifPro) confirmou na última terça-feira (1º) a morte de dois atletas ucranianos na guerra no país.

Vitalii Sapylo e Dmytro Martynenko, que atuavam em equipes das ligas inferiores do futebol do país europeu, estavam servindo à Ucrânia no conflito.

Martynenko, de 25 anos de idade, defendia o FC Hostomel e foi considerado na temporada passada o melhor jogador da segunda divisão do Campeonato Ucraniano.

O jovem jogador foi morto por uma bomba que caiu perto da sua casa. A mãe do atleta também faleceu, enquanto sua irmã de sete anos ficou gravemente ferida e seu pai sobreviveu ao ataque.

Sapylo, por sua vez, tinha 21 anos de idade e foi morto em uma batalha nas proximidades da capital Kiev. O jogador atuava na equipe do Karpaty e era natural de Sokilnyky.

Além dos dois jogadores de futebol, o promissor biatleta ucraniano Yevhen Malyshev, de 20 anos, morreu durante o conflito. O jovem, que nasceu em Kharkiv, cumpria o serviço militar em defesa ao seu país.

Viktor Kornienko, zagueiro do tradicional Shakhtar Donetsk, decidiu se juntar ao exército ucraniano. Em suas redes sociais, o defensor confirmou que está no país “ajudando as forças armadas”. (ANSA).

