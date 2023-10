Guerra Israel-Hamas é mais uma ‘nuvem’ na economia mundial, diz FMI

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 12/10/2023 - 11:09 Compartilhe

As consequências do ataque sem precedentes do Hamas a Israel acrescentam “uma nova nuvem a um horizonte não muito ensolarado para a economia mundial”, afirmou a diretora-geral do Fundo Monetário Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, durante uma entrevista coletiva nesta quinta-feira (12), em Marrakech, no Marrocos.

Georgieva afirmou que, “em primeiro lugar, são os inocentes” que pagam o preço do ataque do Hamas e dos bombardeios retaliatórios de Israel.

De um ponto de vista econômico, é difícil avaliar o impacto, disse a diretora-geral, acrescentando que o FMI “acompanha muito de perto a situação” e suas eventuais consequências.

“Temos visto algumas reações no mercado de petróleo, mas é muito cedo para dizer mais. Vemos altas e baixas acontecendo”, completou.

O FMI manteve sua previsão de crescimento em 3,0% para este ano, mas reduziu a de 2024, para 2,9%, advertindo que a economia está “mancando, não correndo”.

Ainda assim, a escalada das tensões no Oriente Médio se soma às “graves perturbações” que a economia mundial já enfrenta e que estão se tornando “a nova norma, fragilizando ainda mais um mundo já debilitado pelo fraco crescimento e pela fragmentação de sua economia”, insistiu Georgieva.

Ela também pediu aos países que “restabeleçam as regras orçamentárias para serem capazes de responder aos choques futuros e fazer os investimentos necessários”, depois de um período de repetidas perturbações, da pandemia da covid-19 ao aumento da inflação e à guerra na Ucrânia, o que levou a “um período de aumento dos gastos públicos”.

Segundo Georgieva, a disciplina orçamentária deve ser retomada, porque “não temos o crescimento de que precisamos para nos recuperarmos do impacto dessas perturbações e oferecer as oportunidades que permitam melhorar a vida das pessoas”.

Além disso, ante uma situação geopolítica e econômica tensa, o Fundo precisa de “mais flexibilidade para melhor antecipar as perturbações e dar uma resposta rápida”, completou.

