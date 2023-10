++ Guerra Israel-Hamas deixa ao menos 12 jornalistas mortos ++

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 15/10/2023 - 12:01 Compartilhe

TEL AVIV, 15 OUT (ANSA) – Pelo menos 12 jornalistas foram mortos desde o início do conflito entre Israel e o grupo fundamentalista islâmico Hamas, no último dia 7 de outubro, informou o Comitê para a Proteção de Jornalistas (CPJ), citado pelo jornal Haaretz, neste domingo (15).

De acordo com a publicação, outros dois profissionais são atualmente considerados desaparecidos.

“O CPJ ressalta que os jornalistas são civis que realizam um trabalho importante em tempos de crise e não devem ser alvo de partes em conflito”, afirmou Sherif Mansour, coordenador da organização para o Oriente Médio e Norte de África. (ANSA).

