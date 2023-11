Guerra Israel-Hamas: aqui está o que sabemos sobre a trégua

Diego Sousai Diego Sousa https://istoe.com.br/autor/diego-sousa/ 24/11/2023 - 6:27 Para compartilhar:

A cessação planejada da violência na Faixa de Gaza entrou em vigor na sexta-feira, de acordo com relatos da mídia social dentro de Gaza. Acontece depois de sete semanas de guerra. O Catar, que atuou como mediador no acordo entre Israel e o Hamas, disse na quinta-feira que o Hamas deverá libertar um grupo inicial de 13 reféns.

A pausa estava programada para começar às 7h, horário de Gaza (2 horas da manhã de Brasília), na sexta-feira, disse o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do Catar, Majed al-Ansari, na quinta-feira, o que o Hamas confirmou.

O acordo prevê uma pausa de pelo menos quatro dias nas hostilidades. Durante esse período, esperava-se que pelo menos 50 mulheres e crianças – das cerca de 240 pessoas que as autoridades israelitas afirmaram terem sido sequestradas em 7 de Outubro – fossem trocadas por 150 mulheres palestinianas e menores detidos em prisões israelitas.

O acordo também inclui um aumento na ajuda humanitária para Gaza, mas o Ministério das Relações Exteriores do Catar não divulgou detalhes. O Hamas disse na quinta-feira que 200 caminhões transportando suprimentos de ajuda humanitária e quatro caminhões de combustível entrariam no território todos os dias durante a pausa de quatro dias. As autoridades israelenses não comentaram.

Israel disse que os seus aviões de guerra não sobrevoariam o sul de Gaza durante o cessar-fogo e não sobrevoariam a parte norte do território durante seis horas por dia.

A cada dia da pausa, Israel e o Hamas receberão listas de reféns e prisioneiros a serem libertados, com o Catar repassando-as entre as duas partes, segundo Al-Ansari. Ele disse que o Comitê Internacional da Cruz Vermelha seria designado para receber os reféns, mas não deu mais detalhes sobre o papel do grupo ou onde os reféns cruzariam a fronteira.

O gabinete do primeiro-ministro israelense disse ter recebido uma lista inicial de nomes dos reféns que seriam libertados e contatou suas famílias. Não especificou quantos nomes estavam nessa lista.

Um comboio de tanques militares israelenes e veículos blindados foi visto deixando a Faixa de Gaza e atravessando a fronteira de Israel nesta sexta-feira (24), momentos após o início da trégua programada no conflito contra o Hamas.

O que acontece depois do cessar-fogo?

Israel disse que reiniciará os combates após o fim da trégua e que ainda pretende forçar o Hamas a sair do poder em todas as partes de Gaza. Mas alguns analistas dizem que poderá ser difícil para Israel recuperar o ímpeto, especialmente se o Hamas mantiver a possibilidade de novos acordos de reféns – e se os parceiros de Israel pressionarem por uma trégua mais longa.

