‘Guerra é um engano e sempre uma derrota’, diz Papa

CIDADE DO VATICANO, 11 MAI (ANSA) – O papa Francisco afirmou neste sábado (11) que a guerra é um “engano” e “sempre uma derrota”.

A declaração do líder da Igreja Católica foi feita para os participantes no Encontro Mundial sobre a Fraternidade Humana.

Além disso, ela ocorreu pouco tempo depois de Israel ordenar uma nova evacuação em Rafah, na Faixa de Gaza.

“A guerra é um engano e sempre uma derrota, assim como a ideia de segurança internacional baseada na dissuasão do medo.

Para garantir uma paz duradoura precisamos voltar a nos reconhecer na humanidade comum e a colocá-la no centro da vida dos povos”, disse o religioso.

Na audiência, o pontífice pediu para todos os participantes dizerem “sim” para a paz em meio a um “planeta em chamas”. O Papa ainda recordou de um discurso do ativista norte-americano Martin Luther King (1929-1968).

“Sobre isso, vem em minha mente as palavras de um célebre discurso de Martin Luther King, quando ele disse: ‘aprendemos a voar como os pássaros e a nadar como os peixes, mas ainda não aprendemos a simples arte de vivermos juntos como irmãos’. Sim, é isso mesmo”, afirmou.

Enquanto ordenam novas evacuações em Rafah, no extremo sul de Gaza, as forças israelenses se preparam para expandir as operações na região. Os combates se intensificaram nos arredores da cidade. (ANSA).