Guerra ainda não acabou, diz Netanyahu após morte de Sinwar

TEL AVIV, 17 OUT (ANSA) – O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, afirmou nesta quinta-feira (17) que a guerra contra o Hamas na Faixa de Gaza “ainda não acabou”, mesmo com a morte do líder do grupo fundamentalista islâmico Yahya Sinwar.

As Forças de Defesas de Israel (FDI) confirmaram que mataram Sinwar, o atual número 1 do Hamas e mentor dos ataques de 7 de outubro de 2023, durante uma ofensiva em Rafah. Em discurso à nação, Netanyahu destacou que “hoje o mal sofreu um duro golpe”, mas a missão de seu governo “ainda não terminou.