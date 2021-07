Guedes volta a se reunir com empresários para discutir reforma tributária

Por Aluisio Alves

SÃO PAULO (Reuters) – O ministro da Economia, Paulo Guedes, se reuniu nesta sexta-feira com empresários, em São Paulo, em meio às discussões para a reforma do Imposto de Renda (IR).

O encontro incluiu João Appolinário, da Polishop; Nabil Sahyoun, da Associação de Lojistas de Shopping Centers (Alshop); Vander Giordano, da Multiplan; e Rafael Furlanetti, da XP, além do secretário especial da Receita Federal, José Tostes, e o assessor especial do ministro Guilherme Afif Domingos.

Segundo Sahyoun, da Alshop, os empresários aproveitaram o encontro para levar ao ministro uma pauta mais ampla de reivindicações sobre aspectos tributários, como tributação cumulativa de PIS/Cofins, e mudanças legislativas para maior padronização de impostos regionais, como ICMS e ISS.

“Além disso, são necessários ajustes adicionais para diminuir a oneração exagerada da folha de pagamentos”, disse Sahyoun à Reuters por telefone.

As demandas foram apresentadas a Guedes por meio de um documento intitulado “Simplifica Já”, que o ministro teria prometido estudar no âmbito do governo federal.

No fim da semana passada, Guedes já havia tido encontro com empresários, no qual assegurou que eventuais distorções da reforma tributária seriam corrigidas.

O parecer da reforma do IR apresentado na terça-feira prevê redução na tributação das empresas, mas mantém alíquota de 20% sobre dividendos.

De acordo com Sahyoun, a maioria dos empresários concorda com a cobrança de IR sobre dividendos.

(Reportagem adicional de Camila Moreir)

