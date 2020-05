Guedes: vidas de brasileiros em risco, a economia também impactada

O ministro da Economia, Paulo Guedes, afirmou nesta sexta-feira, 15, que não há o que celebrar em meio ao efeito da pandemia do novo coronavírus. “As vidas de brasileiros estão em risco e a economia também está sob ameaça”, afirmou o ministro em coletiva no Palácio do Planalto para fazer um balanço dos 500 dias de governo.

Guedes voltou a falar das duas ondas de impacto da pandemia, a primeira, da saúde e a segunda, da economia. Segundo ele, neste momento, a primeira onda é a da saúde. “Estamos sob impacto disso. Há regiões afogadas nessa onda, mas estamos tentando vencer isso”, afirmou.

O ministro fez uma comparação da situação atual com a imagem de um pássaro. “Uma bela imagem sobre o drama que vivemos é o pássaro que, para voar, precisa bater as duas asas”. Segundo ele, enquanto o problema da saúde não tiver equacionado, não há como voar. Mas, ressaltou, do mesmo jeito, “sem a economia funcionando, o País não consegue decolar”. “As duas asas não estão sincronizadas”, afirmou.

Ainda usando a imagem do pássaro, Guedes disse que a primeira asa ferida foi a da saúde, com a pandemia. E agora, afirmou, à medida que o tempo passa, o Brasil começa a ferir a “asa” da economia.