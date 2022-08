Guedes: uma das reformas que vamos retomar é a Carteira Verde e Amarela

Estadão Conteúdo 17/08/2022 - 18:58 Compartilhe

O ministro da Economia, Paulo Guedes, afirmou nesta quarta-feira, 17, que a Carteira Verde e Amarela, reforma que flexibiliza encargos trabalhistas, será retomada em um eventual segundo governo de Jair Bolsonaro.

O ministro reafirmou durante fórum da TAG Investimentos que a agenda de privatizações é fundamental para o direcionamento de recursos para projetos sociais. Como exemplo, Guedes disse que os recursos da venda de estatais podem ser revertidos, em parte, para um fundo de erradicação de pobreza. “Quando oposição falar que estamos vendendo o patrimônio do País, vamos responder que estamos devolvendo isso à população”, disse.

Sobre uma das privatizações do governo, a Eletrobras, o ministro apontou que a empresa vai entrar na produção de energia eólica e que o Brasil deve alcançar 10% do fornecimento global desta origem.

Diante do potencial brasileiro, Guedes considera que as empresas europeias do setor estão com interesse crescente no País. O ministro falou do assunto ao comentar sobre o conflito entre Rússia e Ocidente por conta do fornecimento de energia.

Questionado sobre a experiência à frente do ministério, Guedes comentou que o período foi de crescimento pessoal e o fez ser mais humilde. “Era um pouco arrogante a respeito do meu conhecimento, e fiquei com dez centímetros quando surgiu a covid”, disse.