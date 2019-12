Guedes: teremos juros mais baixos e câmbio um pouco mais alto por ‘muitos anos’

O ministro da Economia, Paulo Guedes, voltou a dizer que o País continuará com o real mais desvalorizado e com a taxa de juros mais baixa por “muitos anos”. Em entrevista ao site “O Antagonista”, Guedes disse que enxerga uma “situação sustentável” para um câmbio mais desvalorizado e com menos flutuações.

“Não estou dizendo que vai a R$ 4,50 ou acima disso, mas o normal agora é que isso fique mais para cima”, defendeu o ministro. Segundo Guedes, a tendência é que o real se acomode em um patamar de desvalorização mais elevado e não apenas oscile “por causa de especulação política”, como foi observado no passado.

O ministro ressaltou que o País está “mudando seu mix macroeconômico” e disse que, antes, o Brasil tinha “juros na lua e o câmbio supervalorizado, derrubando as exportações”, mas que, agora, o País está “corrigindo uma política perversa.”