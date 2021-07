Guedes, sobre mais 4 anos: ‘Se você vê que consegue realizar, energia é infinita’

Ao ser perguntado se ficaria mais quatro anos no governo, o ministro da Economia, Paulo Guedes, respondeu nesta quinta-feira, 1º, que teria uma “energia infinita” para continuar no governo, desde que consiga trabalhar.

“Nossa energia é o sonho. Se você vê que consegue realizar, energia é infinita. Se você sente que ninguém quer fazer, a energia vai embora”, afirmou, em evento virtual organizado pelo empresário Abílio Diniz.

O ministro considerou ainda que se sentiria muito frustrado se o governo de Jair Bolsonaro não chegasse ao fim do atual mandato. “Eu ficaria convencido de que democracia é Saci Pererê, que só tem perna esquerda. Vejo muita impaciência, muita intolerância em muita gente que diz que governo é intolerante”, acrescentou. “Não queremos corrupção no governo de jeito nenhum. O compromisso é zero com o mal feito. Não tem conversa atravessada entre ministros”, completou.

Mais uma vez, Guedes admitiu que Bolsonaro não vai para a “linha de frente” defender as reformas, mas garantiu ter o apoio do presidente. “Me sinto com energia, houve dois ou três momentos em que quase perdi energia, me senti abandonado. Senti um certo isolamento, mas nesses momentos o presidente me apoiou”, relatou. “Sinto impacto do meu trabalho e é reconfortante ver que estou ajudando”, avaliou.

O ministro enfatizou que não tem apego a poder e inclusive reconheceu que perdeu muito dinheiro por ter assumido o cargo de ministro.

