Guedes sobre crítica da The Economist: ‘Estão errando todas’

O ministro da Economia, Paulo Guedes, disse nesta segunda-feira, dia 15, que a revista The Economist “está errando todas” sobre o governo brasileiro. Em reportagem sobre o País, a revista inglesa disse que o presidente Jair Bolsonaro é “nocivo à economia do Brasil”.

“Eles estão errando todas sobre o Brasil”, afirmou o ministro, durante passagem pela Expo Dubai, nos Emirados Árabes Unidos.

Para o ministro, a publicação já espalhou previsões que se mostraram exageradas do Fundo Monetário Internacional, sobre o impacto do novo coronavírus na economia brasileira. “Falaram que o Brasil ia cair 10% (na pandemia), cai 4%, que a Inglaterra ia cair 4%, caiu 10%. A Economist está liderando as previsões para o buraco”.

O ministro afirmou que a revista deveria “olhar para o próprio umbigo”, para os problemas internos da Inglaterra, como desabastecimento de carne e filas em postos de combustíveis.

“A Economist deveria olhar um pouquinho para o próprio umbigo, lá para dentro da Inglaterra que está em maus lençóis”, disse Guedes. “E cá para nós, estamos indo muito melhor que eles (ingleses).”

Para a publicação, uma das mais prestigiadas sobre economia no mundo, Guedes e Bolsonaro “conduzem o País não apenas a um retorno à incontinência fiscal, como também a outras mazelas econômicas que têm castigado o Brasil: aumento da inflação, altas taxas de juros e baixo crescimento”.

A reportagem considera que Guedes apoia uma “dissimulada tentativa de contornar o limite constitucional para gastos públicos”.

