Guedes: reunião com Maia e Alcolumbre é sobre agenda econômica pós-Previdência

O ministro da Economia, Paulo Guedes, disse nesta quinta-feira, 17, que a reunião desta manhã com os presidentes da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), e do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP), é para tratar da agenda econômica pós-votação do segundo turno da reforma da Previdência pelos senadores, prevista para acontecer na próxima semana. Perguntado pelos jornalistas se a agenda inclui reformas tributária, administrativa e o novo pacto federativo, o ministro respondeu: “é tudo”.

Guedes evitou responder se algum desses projetos é considerado prioridade em relação a outro. “Eles (Maia e Alcolumbre) é que sabem processar isso politicamente. A gente vai mostrar o que tem e eles processam”, completou Guedes ao chegar na sede do Ministério.

O encontro estava marcado para as 8h30 e a articulação política desses projetos é uma das razões pelas quais Guedes não tenha ido à reunião do Fundo Monetário Internacional (FMI) em Washington (EUA). O ministro também deve se encontrar com bancadas de partidos da base do governo nos próximos dias.