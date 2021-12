Guedes: PT conseguiu ser eleito e reeleito por olhar social; nós temos esse olhar

O ministro da Economia, Paulo Guedes, disse que o governo do presidente Jair Bolsonaro (PL) tem um olhar voltado a políticas sociais de auxílio aos mais pobres. Em entrevista à RedeTV na noite de ontem, Guedes atribuiu o sucesso eleitoral do Partido dos Trabalhadores (PT) justamente a essa preocupação, depois de anos sem políticas sociais no País, inclusive durante os períodos de hiperinflação.

“Houve muito pouca atenção para os mais frágeis. Até por isso que, depois, o PT, quando lançou os programas sociais, conseguiu ser eleito e reeleito várias vezes, exatamente porque deu esse olhar para o outro lado. Nós temos esse olhar social, estamos ajudando os mais frágeis”, afirmou o ministro.

