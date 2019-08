Guedes: ‘Privatizar Petrobras, por enquanto, é brincadeira e especulação’

O ministro da Economia, Paulo Guedes, informou que o presidente Jair Bolsonaro tem se mostrado cada dia mais animado com a ideia de privatizar empresas, e que já disse ao presidente da Petrobras, Roberto Castello Branco, “para ficar alerta”, dando a entender que a empresa também poderá entrar na lista de privatizações, o que negou em seguida.

Ele ressaltou que, por enquanto, a ideia é apenas uma “brincadeira e especulação”, mas que Bolsonaro, há dois dias, cobrou mais vendas de estatais por parte do secretário especial de desestatização, Salim Mattar.

“Eu fiz uma brincadeira com o Castello pelo seguinte, o presidente está cada vez mais sintonizado nessa agenda de privatização. Na minha frente, há dois dias, ele falou para ele (Mattar): você devia estar vendendo uma por semana, você tá dormindo, o que você tá fazendo no governo?”, reproduziu a conversa. “Por que você não fechou a Valec? A EPL? e os Correios? Quando vai vender?”, completou o ministro.

Apesar de falar em tom de brincadeira, Guedes afirmou que, na sua avaliação – o que ele falava desde a campanha eleitoral – “é de que devia privatizar tudo”. Segundo ele, as estatais esgotaram um ciclo de financiamento e foram perdendo a capacidade de investir, “e foram ficando para trás”, avaliou.

“No caso da Petrobras ela quase quebrou. A Eletrobras quase quebrou. Elas foram destruídas pelos governos anteriores. Agora elas estão em recuperação, mas a Petrobras não tem como fazer frente aos investimentos de US$ 600 bilhões, US$ 700 bilhões para extrair do pré-sal”, explicou.

Ele deu como exemplo também o caso da Eletrobras, que não tem capacidade de investimento. “Ela tem que fazer R$ 14 bilhões por ano, mas tem capacidade para fazer R$ 3 bilhões ou R$ 4 bilhões apenas”, concluiu.