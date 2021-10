Guedes: País está ‘decolando mais uma vez’, apesar de crise hídrica e inflação

O ministro da Economia, Paulo Guedes, voltou a dizer nesta sexta-feira, durante assinatura do decreto da chamada Cédula de Produto Rural (CPR) Verde, que o Brasil está “decolando mais uma vez”. Mas ponderou: “apesar da crise hídrica e da inflação subindo”.

De acordo com Guedes, o setor de serviços é o último a se levantar, mas também já reage. “Vamos crescer 5,5% este ano”, afirmou, no discurso, marcado por defesa de sua política econômica. “O Brasil está se levantando depois de ter sido derrubado pela pandemia, não abandonamos nossa reformas estruturantes, mantivemos a bússola no meio da confusão”.

Em busca de votos para aprovar a PEC dos precatórios e a reforma do imposto de Renda no Congresso, Guedes elogiou o Parlamento e, também, o Supremo Tribunal Federal (STF). “Todos estão nos ajudando nessa reconstrução”, disse o ministro. “Aprovando precatórios e Imposto de Renda, temos garantido o Bolsa Família”, afirmou. “Nós temos que escolher. Nós vamos pagar os frágeis e mais vulneráveis, ou nós vamos pagar os super precatórios? Temos que escolher, estamos esperando essa orientação do Supremo.”

A ideia do governo é criar um novo programa para substituir o Bolsa Família, com o nome de Auxílio Brasil. Para isso, precisa de espaço no Orçamento, com a PEC dos precatórios e o novo IR. “Congresso não tem falhado e vai continuar apoiando nosso governo. Da mesma forma, os ministros do Supremo”, acrescentou, sem citar a dificuldade de interlocução do Planalto com parlamentares e as tensões entre o presidente Jair Bolsonaro e ministros da Corte.

Guedes também alertou para a necessidade de se encontrar uma solução para a alta dos combustíveis, mas garantiu que Bolsonaro não é populista. “É popular, o que é muito diferente de populismo”, comentou.

Na manhã desta sexta, Bolsonaro reuniu-se com Guedes e Arthur Lira (PP-AL) para tentar uma solução para os preços dos combustíveis, considerados um dos vilões da inflação.

Cerimônia

O evento desta sexta para lançar a CPR Verde faz parte das agendas de “comemorações” dos mil dias de governo. A CPR Verde é uma nova alternativa de mercado para as empresas interessadas em compensar voluntariamente sua emissão de gases de efeito estufa e faz parte do Plano de Crescimento Verde do governo federal, que será levado à Conferência do Clima (COP26), um evento internacional marcado para ocorrer daqui a um mês em Glasgow, na Escócia.

