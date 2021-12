Guedes: Nunca disse que o Brasil ia continuar em ‘V’; colocamos o Brasil em pé

Com a economia em quadro de recessão técnica – dois trimestres seguidos de retração -, o ministro da Economia, Paulo Guedes, repetiu neste domingo, 12, que a economia teve uma recuperação em ‘V’ após o choque da pandemia, porém observou que nunca garantiu que a atividade cresceria indefinidamente.

“Nunca disse que o Brasil ia continuar em ‘V’. Colocamos o Brasil em pé, isso é ‘V’. Vamos entrar agora no futuro”, afirmou o ministro durante entrevista ao programa Canal Livre, da Band. Guedes acrescentou que o mundo entrou num momento de esgotamento da recuperação cíclica – que permitiu a volta aos patamares de antes da pandemia -, com bancos centrais de todo o mundo combatendo a inflação, Brasil incluído.

Por outro lado, afirmou, as reformas feitas no País, como marcos do saneamento, gás e cabotagem, vão destravar investimentos, o que aponta a um resultado da economia melhor do que as previsões que apontam para queda de até 2% do PIB no ano que vem.

“Suspeitem das previsões pessimistas em relação ao Brasil. Ia cair 10%, caiu 4%, ia ter depressão, voltou em ‘V'”, disse Guedes, atribuindo a ruídos políticos e narrativas falsas as previsões negativas sobre a economia brasileira.

