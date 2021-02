Guedes negocia com ‘novo’ Congresso plano para recuperar economia

O Ministério da Economia quer negociar com a nova cúpula do Congresso um plano escalonado de medidas para recuperar a economia. A pasta planeja começar ações menos polêmicas e caminhar para propostas como a criação de um imposto sobre transações financeiras, como a extinta CPMF. As informações são da Folha.

Segundo o jornal, de acordo com membros da equipe de Paulo Guedes, a eleição de aliados do governo para o comando do Legislativo deve dar uma última oportunidade de aprovação de propostas de impacto dentro deste mandato do presidente Jair Bolsonaro (sem partido), e que esse período deve durar apenas até setembro deste ano.

Auxiliares do ministro acreditam, ainda segundo a Folha, que os deputados e senadores passarão a se ocupar das articulações para as eleições de 2022 a partir do último trimestre de 2021, e que isso poderia inviabilizar o andamento da agenda de reformas estruturais, como a administrativa e a tributária.

Paulo Guedes ainda não se encontrou com os novos presidentes da Câmara e do Senado, Arthur Lira (PP-AL) e Rodrigo Pacheco (DEM-MG), mas ligou para ambos para parabenizá-los pelas eleições e, segundo o jornal, planeja conversar pessoalmente com eles nos próximos dias.

Segundo a Folha, interlocutores defendem que as negociações com o Congresso sejam abertas apenas na próxima semana, pois que deputados e senadores decidam questões internas das Casas.

