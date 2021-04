Guedes: Martha (Seillier) está recebendo propostas de fora

O ministro da Economia, Paulo Guedes, disse nesta terça-feira, 27, que a atual secretária especial do Programa de Parcerias de Investimentos (PPI), Martha Seillier, está “recebendo propostas de fora”. Como mostrou mais cedo o Broadcast, ela deve deixar o cargo, e o PPI pode retornar para a alçada do Palácio do Planalto.

“Martha está recebendo propostas de fora, mas isso é outro assunto”, disse Guedes em entrevista coletiva na porta do Ministério. Ele não detalhou o destino da secretária, e emendou dizendo que o governo quer acelerar privatizações.

Em um dia movimentado pelas mudanças na pasta, Guedes destacou que “essas coisas acontecem”. “O importante é que o espírito continua o mesmo”, afirmou.

Segundo o ministro, a própria equipe faz uma “avaliação periódica” de como está o ministério e eventualmente faz mudanças. “Vamos fazer novas adaptações, tem gente nossa sendo chamada para trabalhar lá fora”, indicou.

