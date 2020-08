Guedes: ‘Existe muita confiança no presidente em mim e minha no presidente’

Em meio à debandada de auxiliares e a rumores de que poderia deixar o cargo, o ministro da Economia, Paulo Guedes, disse há pouco ter confiança no presidente Jair Bolsonaro, e ele em Guedes.

Depois de se reunir com Bolsonaro, mais cedo, Guedes foi questionado se estaria firme no governo. “Tivemos uma excelente conversa com presidente Bolsonaro. Existe muita confiança no presidente em mim e minha no presidente. Não tive nenhum ato que me sugerisse que não devesse confiar no presidente e não faltei em nenhum momento com a confiança que o presidente depositou em mim”, declarou Guedes.

O ministro alegou que, “em momentos decisivos”, Bolsonaro sempre o apoiou. Ele afirmou ter passado por “dois ou três” momentos desse e citou o veto de Bolsonaro à possibilidade de aumento de salário de servidores nos próximos anos.

Guedes ressaltou que a popularidade do presidente subiu e acrescentou que Bolsonaro “sente que está firme” para continuar sua agenda.

“O presidente é muito transparente e sincero, minha obrigação é ter mesma transparência e sinceridade”, completou.

