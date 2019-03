Guedes e secretário americano anunciam membros de Fórum de CEOs

O Ministério da Economia informou nesta quinta-feira, 21, por meio de nota, que o ministro Paulo Guedes e o secretário de Comércio dos Estados Unidos, Wilbur Ross, definiram os novos membros brasileiros e norte-americanos do Fórum de CEOs Brasil – Estados Unidos. Este fórum reúne líderes empresariais dos dois países, para formulação de recomendações conjuntas para ambos os governos, tendo em vista o incremento do comércio e dos investimentos bilaterais.

De acordo com o ministério, Guedes e Ross haviam se reunido em 18 de março, nos EUA, durante a primeira visita oficial do presidente Jair Bolsonaro ao país. O processo de seleção de novos CEOs para as duas seções segue em andamento, sendo que a inclusão de novos membros continua em avaliação. “É intenção de ambos os governos convocar uma reunião do Fórum de CEOs no segundo semestre de 2019”, informou o Ministério da Economia.

Veja a lista completa de indicados:

Novos membros brasileiros do Fórum de CEOs:

– Roberto Castello Branco, CEO, Petrobras S.A

– João Paulo Brotto Gonçalves Ferreira, CEO, Natura Cosméticos S.A.

– João Miranda, CEO, Votorantim S.A.

– Fernando Galletti de Queiroz, CEO, Minerva Foods S.A.

– Gustavo Werneck, Presidente & CEO, Gerdau S.A.

– Harry Schmelzer Jr., Presidente & CEO, WEG S.A.

– Paulo Cesar de Souza e Silva, Presidente & CEO, Embraer S.A.

– Marco Stefanini, Fundador & CEO, Stefanini IT Solutions Ltda.

Novos membros norte-americanos do Fórum de CEOs:

– José (Joe) Almeida, Chairman, Presidente & CEO, Baxter International

– Jason Andringa, Presidente & CEO, Vermeer Corporation

– Andres Gluski, Presidente and CEO, The AES Corporation

– Joc O’Rourke, Presidente & CEO, The Mosaic Company

– Larry Schwartz, Chairman & CEO, Seaborn Networks Holdings

– Mark Sutton, Chairman & CEO, International Paper

– Jabali Wells, Co-Fundador & Sócio Administrador, Amicus Capital Partners

– James Wertz, Presidente & CEO, Microcosm, Inc.

– Dow Wilson, CEO, Varian Medical Systems