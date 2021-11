Guedes é incluído em convite para falar de preço dos combustíveis na CAE

A pedido do líder do MDB no Senado, Eduardo Braga (AM), a Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) da Casa também chamará o ministro da Economia, Paulo Guedes, para falar sobre o preço dos combustíveis ao colegiado. Mais cedo, a CAE aprovou requerimento de convite ao ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, e o presidente da Petrobras, Joaquim Silva e Luna, para prestarem esclarecimentos sobre o tema na comissão. A data da audiência ainda será agendada.

O requerimento foi apresentado pelo presidente da CAE, senador Otto Alencar (PSD-BA), que inicialmente queria aprová-lo em formato de convocação das autoridades – o que os obrigaria a comparecer.

A pedido do líder do governo no Senado, Fernando Bezerra (MDB-PE), o requerimento foi alterado para um convite.

Ao solicitar que Guedes também seja convidado para falar à CAE sobre o tema, Braga defendeu que os senadores discutam a questão tributária que envolve o preço dos combustíveis.

“Tributação absurda que não é só dos Estados, é também da União”, disse o líder do MDB.

