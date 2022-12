Guedes é convidado para trabalhar com Tarcísio no governo de SP, mas não tomou decisão

Reutersi Reuters - https://istoe.com.br/author/reuters/ 05/12/2022 - 15:45 Compartilhe

BRASÍLIA (Reuters) – O ministro da Economia, Paulo Guedes, foi convidado pelo governador eleito de São Paulo, Tarcísio de Freitas, para ocupar cargo no governo estadual a partir do ano que vem, disseram à Reuters duas fontes com conhecimento do assunto, acrescentando que ele ainda não tomou uma decisão.

A oferta foi feita por membros da equipe de transição do governo de São Paulo a Guedes, que está em seu último mês como ministro da Economia do governo Jair Bolsonaro, em que foi colega de Esplanada de Tarcísio, ex-ministro da Infraestrutura.

Uma fonte que trabalha com Guedes afirmou que ele recebeu o convite, preferencialmente para atuar como secretário estadual de Fazenda. Segundo esse auxiliar, o ministro tende a não aceitar, embora ainda não tenha recusado.

Após quatro anos comandando a política econômica do governo, o ministro estaria interessado em “tirar um tempo para ele”, disse essa fonte.

De acordo com uma pessoa da equipe de Tarcísio, no entanto, o convite a Guedes é mais abrangente e ele poderia atuar na posição que considerasse mais conveniente. Isso abriria possibilidades para funções menos “burocráticas”, como uma assessoria especial do novo governador ou um cargo de consultoria, que poderiam ter maior apelo para Guedes.

(Por Bernardo Caram)

