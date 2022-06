Guedes: Do ponto de vista da economia mundial, veremos dias bem piores à frente

O ministro da Economia, Paulo Guedes, afirmou nesta segunda-feira, 20, que a economia mundial sofrerá nos próximos anos com menor crescimento. A declaração foi feita durante o evento em comemoração aos 70 anos do Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), no Rio de Janeiro.

“Do ponto de vista da economia mundial, veremos dias bem piores à frente. Os países vão rever crescimento para baixo”, afirmou, citando os Estados Unidos e os países da Europa.





Brasil

O ministro da Economia disse que o Brasil está “dessincronizado” com a economia mundial e que só depende dele mesmo para continuar crescendo.

“Não acreditem que se lá afundar nós estamos perdidos, não é verdade. Nós temos vitamina para crescer. Brasil tem dinâmica própria de crescimento”, afirmou, em evento do BNDES. “Estamos apenas no início de um longo ciclo de crescimento”.

No evento, o ministro lembrou ainda que o conflito entre Rússia e Ucrânia tem mais de 100 dias e pode piorar. “Se guerra estiver escalando, vamos ter que apertar o cinto. Vamos de novo para sacrifício”, completou.