Guedes diz ser simples governo Lula fazer superávit fiscal em 2023, sugerindo fim de desonerações

BRASÍLIA (Reuters) – É relativamente simples o governo de Luiz Inácio Lula da Silva fazer um superávit fiscal em 2023, disse nesta terça-feira o Ministro da Economia, Paulo Guedes, afirmando que isso será possível “se quiser acabar” com as desonerações –embora o atual governo não tenha conseguido efetivar esses cortes.

Segundo ele, com o corte das desonerações, o novo governo transformaria o déficit previsto de 0,4% do PIB para 2023 em um superávit de 0,4% do PIB.

O atual governo chegou a inserir em uma PEC a exigência de apresentação de um plano para rever as desonerações tributárias, mas essa reestruturação não chegou a avançar. No caso das desonerações setoriais, os benefícios foram renovados na atual gestão e ainda havia promessa de campanha de Jair Bolsonaro de estender a redução tributária ao setor de saúde.

Em apresentação para comentar dados fiscais, o ministro voltou a rebater o que classificou como falsas narrativas sobre o governo, afirmando que não há irresponsabilidade fiscal e apresentando dados positivos na área.

Guedes projetou ainda que o governo encerrará 2022 com uma dívida bruta de 74,3% do PIB. Em setembro, último dado disponível, o indicador estava em 77,1% do PIB. Segundo ele, o superávit do governo central poderá chegar a 0,4% do PIB este ano, contra projeção apresentada nesta terça-feira de 0,2%.

