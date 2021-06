Guedes diz ser “inadmissível” rico não pagar imposto sobre dividendo e agora trabalhador será desonerado

Por José de Castro

SÃO PAULO (Reuters) – O ministro da Economia, Paulo Guedes, defendeu nesta sexta-feira a taxação de dividendos aos mais ricos, considerando “inadmissível” que bilionários paguem zero nessa rubrica enquanto assalariados sentem o maior peso dos impostos.

“É inadmissível. O bilionário recebe dividendos todo ano e paga zero sobre dividendo”, disse Guedes ao participar de reunião mensal na Comissão Temporária da Covid-19 no Senado.

“Hoje não se cobrava nada (dividendos). Então nós estamos botando o pé na porta e abrindo a porta, (estamos) falando ‘olha, vamos cobrar já 20%’. Ali no futuro gradualmente nós vamos unificar isso tudo e ele vai entrar no progressivo.”

Segundo o ministro, a reforma tributária é “só uma abertura de porta nessa direção”.

“Estamos sinalizando: olha, as empresas vão pagar menos, as pessoas físicas que vivem de rendimento de capital –ou seja, quem realmente é rico no país ou classe média alta– têm que começar a pagar, e nós estamos desonerando justamente os assalariados”, afirmou.

“Então estamos justamente sinalizando que, olha, mudou a música, vai mudar a música. Estamos indo em outra direção agora. Vamos desonerar os trabalhadores.”

A segunda etapa da proposta da reforma tributária, apresentada pelo Ministério da Economia nesta sexta-feira, propõe a tributação de dividendos distribuídos a pessoa física em 20%, com isenção para até 20 mil reais recebidos por mês, de acordo com apresentação divulgada.

