Guedes diz que não atua para aumentar sua popularidade

O ministro da Economia, Paulo Guedes, disse que não atua em busca de aumentar sua popularidade. Depois de pesquisas indicarem que ele é um dos ministros mais conhecidos do governo, ele disse que se surpreendeu com “popularidade ampla”. “O FGTS (com a liberação de saques) talvez tenha transformado a gente em ministro conhecido”, admitiu.

Guedes disse ainda que busca fazer o que é certo, sem se preocupar com a popularidade. “Popularidade é atributo importante para classe política, ministro está preocupado em fazer trabalho bem feito. Quem tem de ficar popular é o prefeito, governador. Para o presidente, tenho de arrumar um país que tenha crescimento”, afirmou.