Guedes diz que Estados e municípios deveriam estar juntos na reforma

Durante audiência pública na Comissão de Finanças e Tributação da Câmara dos Deputados, o ministro da Economia, Paulo Guedes, afirmou que Estados e municípios deveriam estar juntos na reforma da Previdência. “É redenção para o País”, afirmou.

A permanência de Estados e municípios no texto da proposta em tramitação na Câmara ainda é incerta. A equipe econômica e o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), defendem a manutenção dos governos regionais no alcance das mudanças, mas líderes no Congresso ainda manifestam resistência em arcar com o ônus político de endurecer as regras de aposentadoria para servidores estaduais.

Guedes afirmou ainda, na audiência, que a desoneração da folha de pagamento é “uma obsessão nossa”. “Vamos chegar lá”, disse.