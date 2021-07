Guedes diz que cálculos de impacto da reforma administrativa são transparentes

O ministro da Economia, Paulo Guedes, esclareceu nesta quarta-feira, 7, que a estimativa de economia de R$ 300 bilhões em dez anos com a reforma administrativa consideravam uma taxa de reposição de 70% no serviço público. Segundo ele, porém, como o ritmo de contratação tem sido bem menor, o governo passou a considerar uma economia de até R$ 450 bilhões no mesmo período.

“Os cálculos de impacto da reforma administrativa são transparentes. Alguns cenários chegam a até R$ 800 bilhões de economia. Isso não significa cortar ninguém, mas uma menor contratação futura. A economia pode cair para zero, se contratar em um ritmo maior e der aumento para todo mundo”, afirmou, em audiência pública na comissão especial da Câmara dos Deputados que analisa a proposta de reforma administrativa (PEC 32/20). Mais cedo, ele participou de outra audiência na Casa, na Comissão de Fiscalização Financeira e Controle.

Questionado sobre a medida do governo de Jair Bolsonaro que permitiu que militares reformados e servidores aposentados com cargos na administração pública possam ter ganhos mensais superiores ao teto de R$ 39,2 mil, o ministro disse que sua pasta não tinha como evitar o pagamento. “O teto ‘duplex’ é uma instrução da Advocacia Geral da União para Ministério da Economia. A Economia não tem o poder de anular essa instrução”, argumentou.

