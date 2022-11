Guedes: desempenho da economia foi bem melhor conosco do que antes

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 18/11/2022 - 15:51 Compartilhe

Na primeira fala pública após as eleições presidenciais, o ministro da Economia, Paulo Guedes, afirmou nesta sexta-feira, 18, que o governo Jair Bolsonaro devolve o País com superávit primário pela primeira vez em 10 anos. Segundo ele, nos quatro anos de governo, o teto de gastos foi respeitado, a não ser em situações excepcionais.

“Teoria econômica aplicada funciona. Colocamos o Brasil no caminho da prosperidade. Comparado ao período anterior, onde não houve covid e guerra geopolítica, o desempenho da economia foi melhor conosco do que antes. Chegamos falando que o Estado brasileiro gasta muito e gasta mal. Cortamos privilégios com a reforma da Previdência”, disse.

Guedes ainda declarou que o teto de gastos foi mal construído, apesar da filosofia original ser correta. Segundo ele, com o aumento de gastos nos últimos 30 anos, era necessário reduzir esse ritmo de expansão. Entretanto, ele criticou o fato de a norma não ter mecanismos para distribuição de recursos em momentos de bonança ou de crises.

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias