Guedes defende novo IR e pede a grandes empresários ‘um pouco mais de cidadania’

O ministro da Economia, Paulo Guedes, defendeu nesta quinta-feira, 1º, a proposta de reforma tributária do imposto de renda apresentada pelo governo na semana passada.

“Eu falo com amigos do mercado financeiro e peço ajuda para tributar da forma certa. Ou vai ser cirurgia de córnea com picareta, vai arrancar o olho para tentar tirar um cisco”, afirmou, em evento virtual organizado pelo empresário Abílio Diniz. “Não vamos fazer nada precipitado, que mutile, que espante o brasileiro do Brasil”, completou.

Ao defender a tributação de dividendos em 20%, Guedes pediu que os grandes empresários tenham “um pouco mais de cidadania”. “Queremos que ele pague um impostinho mais razoável, em vez de ter engrenagens já preparadas para não pagar. Queríamos fazer um barulho inicial, e agora vamos calibrar junto com os tributaristas”, afirmou.

