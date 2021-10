Guedes: capitalização da Eletrobras terá desdobramentos excepcionais para o País

O ministro da Economia, Paulo Guedes, disse nesta terça-feira, 20, que a capitalização da Eletrobras será bem sucedida e que terá desdobramentos excepcionais para o País.

Guedes fez o discurso de abertura da 48ª edição do “Melhores e Maiores” da Revista Exame, evento que premia as melhores empresas do País no ano.

A capitalização da Eletrobras deverá ocorrer no primeiro bimestre de 2022 e, segundo estimativas do presidente da estatal, Rodrigo Limp, R$ 25 bilhões devem ser levantados em recursos privados.

