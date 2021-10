Guedes cancela ida a SP em meio a indefinições sobre Auxílio Brasil

BRASÍLIA (Reuters) – O ministro da Economia, Paulo Guedes, cancelou sua ida a São Paulo nesta quarta-feira, onde participaria presencialmente de dois eventos públicos, informou a assessoria de imprensa do Ministério da Economia.

Às 16h o ministro falaria em fórum promovido pela Associação Brasileira de Incorporadoras Imobiliárias (Abrainc) e às 19h em premiação promovida pela revista Exame.

Ainda de acordo com a assessoria, Guedes terá despachos internos em Brasília.

A decisão ocorre em meio a indefinições sobre o formato final do Auxílio Brasil após notícias na véspera de que o novo Bolsa Família distribuirá um benefício de 400 reais, com parte do valor sendo bancado fora do teto de gastos, mecanismo que é considerado a principal âncora fiscal do país.

(Por Marcela Ayres)

