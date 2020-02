Guedes: ‘Brasil está realmente a caminho do fortalecimento da estrutura fiscal’

O ministro da Economia, Paulo Guedes, afirmou nesta sexta-feira, 7, que “o Brasil está realmente a caminho do fortalecimento da estrutura fiscal”, e que “ninguém vai consertar o País sozinho”, referindo-se ao esforço que o governo está fazendo junto ao Congresso e outros órgãos oficiais para aprovar uma nova lei de responsabilidade fiscal para os Estados.

Segundo Guedes, não é mais possível manter um regime que demora anos para detectar os problemas fiscais dos Estados que não cumprem o que acordaram ao entrar em recuperação junto ao governo federal. De acordo com ele, com o novo pacto federativo, “de três em três meses vai se verificar se está tudo bem”. O objetivo ressaltou, é preservar os direitos das futuras gerações.

O ministro informou também, que além de um novo pacto fiscal, que será implantado após a aprovação do chamado “Plano Mansueto” pelo Congresso, a autonomia do Banco Central deve ser encaminhada por agora. “Temos a cultura de estabilidade monetária, mas não temos autonomia do Banco Central, a autonomia do BC deve ser encaminhada agora”, informou.