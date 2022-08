Guedes: Brasil está no início de um longo ciclo de crescimento

Estadão Conteúdo 09/08/2022 - 22:21 Compartilhe

O ministro da Economia, Paulo Guedes, voltou a dizer nesta terça-feira, 9, que o Brasil está na contramão das economias desenvolvidas, que caminham para a recessão. Durante cerimônia de abertura do congresso da Abrasel, associação que reúne bares e restaurantes, Guedes sustentou que a economia está novamente “em pé”, com inflação em queda, crescimento econômico acima do que se esperava e geração de empregos.

“Já se fala abertamente em recessão nos Estados Unidos e Europa, e o Brasil, o contrário, está no início de um longo ciclo de crescimento”, disse o ministro, que aproveitou também o evento para destacar as medidas lançadas pelo governo para apoiar o setor e evitar demissões durante a pandemia.

Entre os feitos frisados após os “dias tenebrosos” da crise sanitária, Guedes citou a preservação de mais de 14 milhões de empregos, sendo mais de 3 milhões de empregos formais. “Hoje, olho para esses dias como dias difíceis… Mas o pesadelo ficou para trás”, declarou Guedes, lembrando que a vacinação de 98% da população permitiu o retorno do funcionamento normal de bares e restaurantes.

Ele citou ainda uma transação tributária desenhada para perdoar a dívida de bares e restaurantes, formulada antes de sair em férias, mas que no fim acabou sendo vetada pelo presidente Jair Bolsonaro por mudanças no texto que tornaram a medida inviável juridicamente.

“Estava tudo pronto para ser aprovada, mas tem sempre alguém que julga a gente erradamente”, afirmou Guedes, acrescentando que as alterações feitas durante suas férias deixaram de incluir uma compensação tributária a bares e restaurantes.